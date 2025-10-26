Previsioni Meteo Toscana: oggi deboli piogge sparse, nuova fase instabile mercoledì

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con deboli piogge sparse più probabili sulle zone settentrionali. Dalla tarda mattinata schiarite più ampie sulle zone occidentali.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa centro-settentrionale.

Mari: molto mossi, fino a agitati al largo e sul litorale livornese.

Temperature: massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia nella prima parte del mattino nei fondovalle. Nubi in aumento dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili in rinforzo da sud-ovest dal pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi, fino ad agitati in serata sul settore settentrionale.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo sulle zone interne.

Martedì 28 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: in sensibile aumento le minime.

Mercoledì 29 nubi in aumento con piogge su Lunigiana, Apuane e Garfagnana.

Venti: moderati di Scirocco

Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: quasi stazionarie.

