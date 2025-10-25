Previsioni Meteo Toscana: oggi piogge sparse e locali rovesci o temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci o temporali, più probabili e frequenti sulle zone settentrionali.

Venti: deboli-moderati occidentali. Fino a forti sulla cosa a nord di Piombino.

Mari: molto mossi o agitati al nord, mossi i bacini meridionali.

Temperature: pressoché stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso con deboli piogge sparse più probabili sulle zone settentrionali.

Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa centro-settentrionale.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Lunedì 27 poco o parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in rotazione e rinforzo a sud-ovest in serata sul litorale settentrionale.

Mari: molto mossi, agitati in serata sul settore settentrionale.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo sulle zone interne.

Martedì 28 poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili sulle zone interne, fino a moderati occidentali sulla costa settentrionale, ma in attenuazione.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi gli altri.

Temperature: in aumento.

