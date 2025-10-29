Previsioni Meteo Toscana: oggi progressivo peggioramento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi progressivo peggioramento con occasionali e deboli piogge durante la giornata, intensificazione delle piogge in serata sulle zone di nord-ovest.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo in serata su costa e Arcipelago.

Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, più frequenti e abbondanti sulle zone di nord ovest. Fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio con tendenza a divenire più isolati.

Venti: moderati di Scirocco con rinforzi su Arcipelago e litorale.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi sui settori meridionali.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime.

Venerdì 31 nuvoloso con qualche pioggia più probabile sul nord e zone occidentali, generalmente deboli e isolate. Migliora dal tardo pomeriggio.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago, deboli altrove.

Mari: fino a mossi.

Temperature: stazionarie le minime, massime in aumento.

Sabato 1° novembre parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli o al più moderati meridionali.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo.

Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie attorno a 20 gradi di massima. Valori allineati alle medie tipiche per il periodo.

