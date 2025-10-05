Previsioni Meteo Toscana: oggi residui rovesci e piovaschi isolati

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in mattinata residui rovesci sulle zone settentrionali e orientali della regione e miglioramento altrove. Schiarite ampie nel pomeriggio, salvo locali addensamenti in Appennino e sulle zone nord-occidentali dove non si escludono isolati e brevi piovaschi. Sereno o poco nuvoloso dal tardo pomeriggio.

Venti: settentrionali, moderati-forti sulla costa, ma in rapida attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: massime pressoché stazionarie o in lieve calo al centro-sud.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo sereno.

Venti: deboli variabili.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: minime in calo e prossime a zeri sulle vallate appenniniche, del Chianti, dell’aretino e del senese; massime in aumento.

Martedì 7 sereno.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, più marcato nei valori massimi e in montagna.

Mercoledì 8 soleggiato con transito di velature.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.