Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti e diffuse in mattinata sulle zone di nord-ovest, nel pomeriggio anche sulle zone interne.

Venti: moderati di Scirocco con rinforzi su Arcipelago e litorale.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi sui settori meridionali.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani ampie schiarite accompagnate anche da residue deboli piogge.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago, deboli altrove.

Mari: fino a mossi.

Temperature: stazionarie le minime, massime in aumento.

Sabato 1° novembre cielo nuvoloso.

Venti: deboli o al più moderati meridionali.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo.

Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie attorno a 20 gradi di massima. Valori allineati alle medie tipiche per il periodo.

Domenica 2 nuvoloso, possibili piogge nella seconda parte della giornata a partire dalle zone occidentali.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

