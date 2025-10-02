Previsioni Meteo Toscana: oggi venti forti di Grecale

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso sulle zone orientali, province di Firenze e Arezzo, con maggiori addensamenti sulle aree appenniniche; sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Generale rasserenamento in serata.

Venti: moderati o forti di Grecale (nord-est), in particolare sull’Appennino e sulle zone meridionali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve diminuzione al sud. Valori inferiori alle medie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, locali annuvolamenti nel pomeriggio-sera.

Venti: deboli-moderati nord-orientali con locali rinforzi sulle zone meridionali.

Mari: poco mossi, localmente mossi i settori meridionali al largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie; valori al di sotto delle medie.

Sabato 4 poco nuvoloso o velato con temporanei addensamenti nelle ore centrali della giornata. Aumento della nuvolosità in serata a partire dalle zone nord-occidentali.

Venti: deboli da sud sud-est con locali rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento al sud, in locale calo al nord; minime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 5 nuvolosità in aumento con piogge sulle zone di nord ovest in mattinata. Nel pomeriggio deboli piogge potranno interessare anche le restanti zone settentrionali.

Venti: deboli di Scirocco.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: in contenuto aumento, più sensibile nelle minime.

