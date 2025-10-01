Previsioni Meteo Toscana: ottobre inizia con rovesci sparsi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile nella prima parte della giornata con possibilità di rovesci sparsi in Appennino, sulle zone nord occidentali e sulle province centro-meridionali. Tendenza a rapido rasserenamento nel pomeriggio.

Venti: moderati-forti da nord-est.

Mari: mossi a largo.

Temperature: massime in diminuzione, sensibile in Appennino e sulle zone orientali.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti in Appennino e sui rilievi meridionali.

Venti: moderati o forti nord orientali in particolare in Arcipelago e sul litorale centro meridionale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in calo le minime. Le massime in ulteriore calo al sud. Temperature inferiori alle medie.

Venerdì 3 poco nuvoloso con temporanei addensamenti nel primo pomeriggio.

Venti: deboli-moderati nord orientali con locali rinforzi sulle zone meridionali.

Mari: poco mossi, localmente mossi i settori meridionali al largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie; valori al di sotto delle medie.

Sabato 4 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sulle zone di nord-ovest.

Venti: deboli da sud sud-est con rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento, minime stazionarie o in lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.