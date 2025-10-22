Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci, stasera nuovo peggioramento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con rovesci sparsi, anche localmente persistenti, più probabili e frequenti sulle zone occidentali e centro-settentrionali della regione. In serata nuova intensificazione dei fenomeni con possibili rovesci e isolati temporali più probabili sulle zone nord-occidentali della regione.

Venti: da sud/sud-ovest, in prevalenza moderati.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso con piogge inizialmente sul nord ovest, più diffuse e intense dal pomeriggio quando tenderanno a trasferirsi verso il resto della regione. Miglioramento dal tardo pomeriggio-sera.

Venti: da moderati a forti occidentali.

Mari: fino ad agitati o molto agitati a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Venerdì 24 variabile sulle zone settentrionali con locali piogge sui rilievi appenninici. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: forti o molto forti da ovest, sud-ovest a nord dell’Elba.

Mari: agitati o molto agiati, possibile mareggiata sulle coste centro-settentrionali.

Temperature: in calo.

Sabato 25 nuvoloso o molto nuvoloso al nord con deboli piogge sparse, parzialmente nuvoloso al centro sud per nubi alte e stratificate.

Venti: sostenuti dai quadranti occidentali.

Mari: molto mossi o agitati al nord, mossi i bacini meridionali.

Temperature: pressoché stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.