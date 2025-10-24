Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio-sera con possibilità di precipitazioni.

Venti: forti o molto forti da ovest sul litorale centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Moderati altrove con rinforzi sottovento all’Appennino.

Mari: agitati o molto agitati a nord dell’Elba, in lenta attenuazione. Molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in lieve diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge sparse.

Venti: deboli-moderati occidentali. Fino a forti sulla costa centrale.

Mari: molto mossi o agitati al nord, mossi i bacini meridionali.

Temperature: minime in diminuzione, massime pressoché stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 26 molto nuvoloso con deboli piogge sparse.

Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa centro-settentrionale.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Lunedì 27 sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti durante la notte e al primo mattino con possibilità di residue piogge sulle zone sud-orientali della regione.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in rotazione a sud-ovest in serata.

Mari: molto mossi, agitati in serata sul settore settentrionale.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.