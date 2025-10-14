Previsioni Meteo Toscana: rovesci isolati e locali piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso, fino a nuvoloso in Appennino, in Arcipelago e in Maremma ove non si escludono brevi e isolati rovesci.

Venti: deboli da est nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso con nubi più consistenti in Appennino. Possibili locali precipitazioni in Arcipelago e sulla costa meridionale, più probabili fino al mattino.

Venti: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi e in Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Giovedì 16 poco nuvoloso con locali addensamenti sull’Appennino e sulle zone meridionali.

Venti: moderati nord-orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo.

Venerdì 17 parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più compatti tra Arezzo, Siena e Grosseto, dove non si escludono isolate piogge.

Venti: moderati da nord-est con rinforzi.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in aumento le minime e in calo le massime sulle zone meridionali e orientali.

