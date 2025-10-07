Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento in montagna e in collina, stazionarie in pianura. Massime in ulteriore lieve aumento (21-22°C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Giovedì 9 parzialmente nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte.

Venti: deboli variabili. Deboli di Scirocco sulla costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve aumento. Massime stazionarie.

Venerdì 10 da velato a sereno dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

