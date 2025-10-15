Previsioni Meteo Toscana: temperature in lieve calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente in appennino.

Venti: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi e in Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sull’Appennino e sulle zone meridionali.

Venti: deboli o moderati nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo.

Venerdì 17 soleggiato.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Sabato 18 parzialmente nuvoloso con nubi più consistenti sulle zone occidentali nel pomeriggio ove non si escludono locali precipitazioni.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.