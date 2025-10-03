Previsioni Meteo Toscana: temperature massime al di sotto delle medie del periodo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.
Venti: deboli-moderati nord-orientali con locali rinforzi sulle zone meridionali.
Mari: poco mossi, localmente mossi i settori meridionali.
Temperature: massime stazionarie su valori al di sotto delle medie del periodo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla costa e dalle zone nord-occidentali. In serata possibili piogge sulle zone settentrionali, in particolare nord-ovest.
Venti: deboli da sud sud-est con locali rinforzi sulla costa dal pomeriggio.
Mari: da poco mossi a mossi.
Temperature: massime stazionarie o in locale diminuzione. Massime in aumento.
Domenica 5 molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi in trasferimento dalle zone nord-occidentali al resto della regione in mattinata. Schiarite dal pomeriggio a partire da nord e fenomeni in attenuazione.
Venti: tendenti a provenire da nord-nord-est, deboli-moderati.
Mari: mossi o localmente molto mossi a largo.
Temperature: minime in sensibile aumento, massime in calo al centro-nord.
Lunedì 6 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli da nord-est con locali rinforzi.
Mari: tra poco mossi e mossi.
Temperature: minime in calo, massime in aumento.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.