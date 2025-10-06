Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in lieve aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno.
Venti: deboli variabili.
Mari: da mossi a poco mossi.
Temperature: massime in lieve aumento (19-21 °C in pianura).
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli variabili o assenti.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento (più marcato in montagna).
Mercoledì 8 soleggiato.
Venti: deboli variabili.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in lieve aumento le minime, pressoché stazionarie le massime.
Giovedì 9 parzialmente nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte, più consistenti sulle zone settentrionali.
Venti: deboli variabili. Di Scirocco sulla costa centro-meridionale.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in ulteriore lieve aumento. Massime stazionarie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.