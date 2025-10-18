Previsioni Meteo Toscana: weekend con cielo sereno, poi torna il maltempo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche nube più consistente ed estesa al pomeriggio sulle zone orientali della regione (province di Ar, Si e Gr).

Venti: deboli orientali in mattinata, da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali banchi di nebbia nei fondovalle e nelle pianure nelle prime ore del mattino. Aumento della nuvolosità di tipo alto dal pomeriggio-sera.

Venti: deboli variabili. Di Maestrale sulla costa grossetana nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Lunedì 20 graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest, nord-ovest con piogge di debole-moderata intensità sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in estensione in serata alle altre zone occidentali della regione.

Venti: di Ostro, Scirocco, in rinforzo serale.

Mari: inizialmente poco mossi; mossi in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo.

Martedì 21 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti sulle province di MS, LU, LI, PI, PT, PO.

Venti: moderati-forti di Ostro sull’Arcipelago, sulla costa e sui rilievi.

Mari: in prevalenza molto mossi.

Temperature: minime in ulteriore aumento, massime in calo sulle zone centro-meridionali.

