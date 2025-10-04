Previsioni Meteo Toscana: weekend di piogge e rovesci

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla costa e dalle zone nord-occidentali. Cielo coperto in serata. Piogge sparse, dal tardo pomeriggio, sul nord ovest.

Venti: da deboli a moderati da sud, sud-est.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime stazionarie o in locale diminuzione nelle zone interne (valori al di sotto delle medie del periodo). Massime in aumento sulle province centro-meridionali e in Appennino, in lieve calo sulle pianure settentrionali e sul nord ovest.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi in trasferimento dalle zone nord-occidentali al resto della regione in mattinata. Schiarite dal pomeriggio a partire da nord e fenomeni in esaurimento.

Venti: settentrionali, moderati-forti sulla costa, ma in rapida attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime in lieve calo al centro-sud.

Lunedì 6 sereno.

Venti: deboli variabili.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Martedì 7 sereno.

Venti: deboli variabili o assenti.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, più marcato nei valori massimi e in montagna.

