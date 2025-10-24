Previsioni Meteo Veneto: 2 impulsi instabili all’orizzonte

“Dopo il passaggio del rapido impulso perturbato di giovedì, segue un aumento della pressione nella giornata di venerdì con tempo stabile e soleggiato. Sabato il tempo si manterrà in prevalenza stabile, seppur con nuvolosità più irregolare associata a correnti in quota umide dai quadranti occidentali. Domenica il passaggio di una veloce saccatura in ingresso da nord-ovest porterà una rapida fase di precipitazioni. Lunedì probabile passaggio di un secondo impulso, che determinerà una certa variabilità, a tratti instabilità sulle zone montane più settentrionali. Martedì si rinforzeranno in quota correnti settentrionali più asciutte che determineranno tempo ben soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in aumento, in calo in quota. Venti i quota moderati dai quadranti occidentali; in pianura inizialmente moderati da ovest poi, verso sera, in rotazione da nord-est.
Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo parzialmente nuvoloso. Possibili locali riduzioni della visibilità al primo mattino su pianura interna e meridionale.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Senza variazioni di rilievo.
Venti: In quota moderati/tesi da ovest; in pianura deboli variabili.
Mare: Calmo.
Domenica 26 al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo possibili locali annuvolamenti sulle zone orientali. Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità, dapprima sulle zone montane, poi anche su parte della pianura centro-orientale. Saranno possibili foschie e locali nebbie durante le ore più fredde in pianura.
Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti, nel pomeriggio aumenterà la probabilità di precipitazioni a partire dai settori montani, in possibile trasferimento a parte della pianura centro-orientale, nel corso del pomeriggio/sera. Si tratterà di deboli precipitazioni a carattere sparso, in esaurimento entro fine giornata. Limite della neve oltre i 1600/1800 m sulle Dolomiti, 1700/2000 m sulle Prealpi.
Temperature: Minime in calo, massime senza variazioni di rilievo.
Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota tesi da nord-ovest.
Mare: Calmo.
Lunedì 27 sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sulle zone montane più settentrionali, dove nel pomeriggio/sera potranno verificarsi deboli precipitazioni sparse, nevose intorno ai 1600/1800 m. Generale calo termico. Venti in quota da nord-ovest, da tesi a forti in serata; in pianura deboli variabili.
Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 28 tempo stabile e ben soleggiato; nelle ore più fredde sarà possibile qualche locale riduzione della visibilità. Temperature in ripresa, salvo stazionarietà dei valori massimi in pianura. Venti deboli variabili in pianura; in quota venti da nord-ovest da tesi a moderati.
