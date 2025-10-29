Previsioni Meteo Veneto: cede l’alta pressione, domani piogge diffuse

“Mercoledì progressivo cedimento del promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo, con rinforzo in quota di correnti umide da sud-ovest, che determineranno un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione a fine giornata. Giovedì transiterà una saccatura che porterà ulteriore aumento della nuvolosità e precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata. In seguito si manterranno correnti umide da ovest che manterranno frequente nuvolosità. Domenica una seconda e più profonda perturbazione farà il suo ingresso da ovest determinando verso fine giornata tempo via via perturbato, con precipitazioni estese dalla serata con quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura iniziali ampie schiarite sui settori centro-meridionali poi nuovo aumento della nuvolosità. Sulle Prealpi nubi irregolari alternate a schiarite, sulle Dolomiti inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento. Precipitazioni inizialmente assenti, dalla tarda serata saranno probabili precipitazioni sparse, sui settori centro-occidentali. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento in quota. Venti in quota da sud-ovest in progressiva intensificazione fino a risultare tesi o a tratti anche forti a fine giornata. In pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali; possibili rinforzi di Scirocco verso fine giornata sulla costa meridionale.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesi in pianura cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; sulle zone montane molto nuvoloso al mattino poi, nel pomeriggio, possibile comparsa di schiarite.

Precipitazioni. Nella notte fino alla prima metà della giornata probabilità medio-alta (50-75%) di modeste precipitazioni da diffuse a sparse; in successivo progressivo esaurimento a partire da ovest, salvo maggiore persistenza sulle zone orientali.

Temperature. Minime in aumento; massime in rialzo sulle zone montane, stazionarie in pianura.

Venti. In quota inizialmente forti da sud-ovest, in progressiva attenuazione fino a risultare moderati. In pianura deboli/moderati da nord-est. Sulla costa Scirocco teso al mattino, moderato in seguito.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso al mattino.

Venerdì 31 in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Fino al primo mattino possibili piovaschi sparsi in pianura e sulle Prealpi, poi assenti.

Temperature. In generale aumento.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati al mattino. In quota moderati, a tratti tesi, dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso.

Sabato 1° novembre in prevalenza nuvoloso, salvo qualche possibile parziale schiarita in quota. Precipitazioni generalmente assenti. Venti in quota da sud-ovest in intensificazione, deboli variabili in pianura. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve aumento in quota.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 2 novembre in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni dalla sera a partire da ovest, inizialmente modeste in intensificazione a fine giornata, specie su zone montane e pedemontane. Venti in quota tesi/forti dai quadranti meridionali, in rotazione da nord a fine giornata; Scirocco in rinforzo sulla costa dal pomeriggio.

