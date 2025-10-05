Previsioni Meteo Veneto: da domani condizioni anticicloniche e temperature in aumento

Pressione in aumento e da lunedì 6 ottobre, circolazione pienamente anticiclonica sul Veneto; le temperature in risalita verso valori prossimi alla media saranno la caratteristica meteorologica saliente. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, di cui riportiamo i dettagli per i prossimi giorni.
Pomeriggio/sera di Domenica 5
Nuvolosità in diminuzione fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso di sera. Su costa e zone limitrofe qualche modesta pioggia fino al primo pomeriggio. Temperature più basse rispetto a sabato e alla media, anche di molto, eccetto andamenti irregolari di pomeriggio sui monti.
Lunedì 6
Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In calo fino al primo mattino e poi in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori sotto la media, anche di molto fino a metà mattina.
Venti: Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.
Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.
Martedì 7
Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a lunedì.
Venti: Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Mercoledì 8
Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte locali nebbie, in dissolvimento di mattina. Temperature in aumento.
Giovedì 9
Cielo in prevalenza poco/parzialmente nuvoloso, sui monti a tratti nuvoloso/coperto con qualche pioggia sulle Dolomiti. Sulla pianura di notte locali nebbie, in dissolvimento di mattina. Temperature in aumento.
