Previsioni Meteo Veneto, da domani tempo variabile: tornano le piogge

Domenica circolazione anticiclonica con tempo stabile in Veneto, ma con nuvolosità più presente rispetto ai giorni trascorsi e aria più fresca. A partire da lunedì 20 ottobre, pressione in diminuzione per l’arrivo di correnti cicloniche associate ad un’ampia depressione sull’Atlantico settentrionale: il tempo sarà variabile, e potranno verificarsi anche delle modeste precipitazioni, specie tra il pomeriggio/sera di lunedì e martedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 19

Parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte, senza precipitazioni. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione. Venti in quota dai quadranti occidentali moderati o tesi; altrove deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali.

Lunedì 20

Cielo: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Assenti nella prima metà della giornata, poi probabilità crescente a partire dalle zone occidentali di precipitazioni sparse, modeste o localmente moderate, con limite della neve sopra i 2200 m.

Temperature: Tendenza al rialzo nei valori minimi e alla diminuzione in quelli massimi e le minime in quota, anche se localmente le temperature potranno risultare stazionarie.

Venti: In quota sud-occidentali moderati/tesi; nelle valli variabili; in pianura nord-orientali, deboli, a tratti moderati specie sulle zone costiere.

Mare: Fino al pomeriggio quasi calmo, poi poco mosso.

Martedì 21

Cielo: Molto nuvoloso o coperto fino al pomeriggio; possibili schiarite verso sera.

Precipitazioni: Probabilità in genere medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse o anche diffuse sulle zone centro-meridionali e nel pomeriggio su quelle orientali, di modesta o moderata entità; limite della neve intorno a 2200-2400 m. Nel pomeriggio/sera fenomeni in esaurimento a partire da ovest.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo locali diminuzioni in prossimità della costa.

Venti: In quota deboli/moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura nella prima metà della giornata sull’entroterra deboli/moderati da nord-est, lungo la costa moderati/tesi meridionali; dalle ore centrali deboli variabili.

Mare: Moto ondoso in intensificazione fino a mosso.

Mercoledì 22

Nuvolosità variabile alternata a qualche schiarita, con basso rischio di locali deboli precipitazioni. Temperature stazionarie o in locale variazione.

Giovedì 23

Tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a qualche schiarita. Non esclusa qualche modesta precipitazione. Temperature in diminuzione in montagna, specie le minime, in ripresa in pianura.

