Previsioni Meteo Veneto: da lunedì torna la pioggia

“Fino a domenica persisterà l’afflusso d’aria dai quadranti settentrionali, senza nette e persistenti componenti anticicloniche o cicloniche; non si verificheranno precipitazioni, temperature sotto la media in modo leggero/moderato. Lunedì avvicinamento di una depressione da nord-ovest; attese delle precipitazioni a partire dai monti“: oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature più basse in modo leggero/moderato rispetto a mercoledì e alla media.
Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Prealpi a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Sulla pianura in leggero calo e sui monti senza variazioni di rilievo rispetto a giovedì. Valori notturni non distanti dalla media, valori diurni sotto la media in modo leggero/moderato.
Venti: Deboli/moderati da nord-est.
Mare: Poco mosso.
Sabato 18 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Prealpi a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Sulla pianura in leggero calo e sui monti senza variazioni di rilievo rispetto a venerdì.
Venti: Deboli/moderati da nord-est.
Mare: Poco mosso.
Domenica 19 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature con andamento irregolare nelle ore notturne e in calo nelle ore diurne.
Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 20 nuvolosità in aumento. Nella seconda metà di giornata delle precipitazioni a partire dai monti, con quota neve attorno ai 2000 m. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.
