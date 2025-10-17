Previsioni Meteo Veneto: dal pomeriggio/sera di lunedì cambia tutto

“Fino a lunedì mattina la pressione è relativamente elevata e anche sul Veneto si mantiene una certa stabilità, salvo un moderato aumento della nuvolosità e un moderato calo delle temperature diurne domenica; a fine periodo si avvicina un’ampia circolazione ciclonica centrata tra Atlantico nord-orientale e Nord Europa con richiamo di Libeccio sull’Italia, che fa aumentare più decisamente le nubi e porta delle precipitazioni dal pomeriggio/sera di lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Lievi variazioni di carattere locale, tra cui per le minime prevalgono le diminuzioni.

Venti. In quota nelle prime ore da nord e poi da nord-ovest, moderati sulle Dolomiti e perlopiù deboli sulle Prealpi; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; altrove dai quadranti nord-orientali, sull’entroterra deboli salvo locali modesti rinforzi di sera, sulla costa a tratti deboli e più spesso moderati.

Mare. In prevalenza poco mosso, ma tendente a divenire quasi calmo almeno sottocosta nella seconda parte della giornata.

Domenica 16 cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono aumenti; massime in moderata diminuzione.

Venti. In quota nella prima parte della giornata da moderati a deboli nord-occidentali, poi moderati dai quadranti sud-occidentali, localmente anche tesi dal tardo pomeriggio sulle Prealpi; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove dapprima deboli o a tratti localmente moderati dai quadranti nord-orientali, poi deboli con direzione più variabile di sera.

Mare. Fino a metà giornata poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 20 cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto; dal pomeriggio e a partire da ovest, crescente probabilità di precipitazioni sparse, da modeste a localmente moderate con un po’ di neve sulle cime più elevate delle Prealpi e grossomodo da 1800-2100 m sulle Dolomiti; rinforzi di Libeccio in quota, specie sulle Prealpi; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti, per le massime valori stazionari sulle zone costiere e in diminuzione al più contenuta altrove.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 21 atteso cielo generalmente coperto; varie precipitazioni, localmente di discreta entità, nevose sulle cime più elevate delle Prealpi e da quote dell’ordine dei 2000 m sulle Dolomiti; varie fasi di significativo Libeccio in quota; temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni sulle zone costiere e in diminuzione altrove.

