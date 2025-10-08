Previsioni Meteo Veneto: domani alta pressione in temporaneo cedimento

“Fino a mercoledì tempo stabile e in prevalenza soleggiato, per effetto dell’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest sull’Europa centro-occidentale. Giovedì alta pressione in temporaneo cedimento, per il passaggio di un impulso più fresco e umido da nord-ovest, che determinerà un po’ di variabilità sulla regione. Da venerdì rimonta anticiclonica dall’Atlantico. Le temperature saranno in media con il periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio-alta. Calmo o quasi calmo. Prevalentemente in aumento. In quota settentrionali inizialmente moderati, in progressiva attenuazione fino a deboli a partire dalle ore centrali; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani iniziali nubi medio-alte estese, con possibili foschie o locali nebbie in pianura. Nel corso della mattinata attenuazione della nuvolosità fini a cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi irregolari sui settori costieri, specie su quelli centro-settentrionali e nord-orientali della pianura. Dopo il tramonto possibile nuova formazione di foschie.

Precipitazioni. Durante le ore centrali saranno possibili locali deboli precipitazioni, sulle zone montane e localmente anche sulla pianura settentrionale.

Temperature. Minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti. In quota in prevalenza deboli dai settori nord-occidentali; altrove variabili.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Venerdì 10 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature, possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento.

Venti. In quota moderati settentrionali. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare. Calmo.

Sabato 11 cielo in prevalenza sereno, probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori meridionali. Venti in quota da nord da tesi a deboli/moderati, in pianura deboli variabili. Temperature stazionarie.

