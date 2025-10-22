Previsioni Meteo Veneto: domani forte maltempo, ecco le zone più colpite

“Nella seconda parte di giovedì tempo perturbato con precipitazioni diffuse e a tratti forti con quantitativi anche abbondanti su zone montane e pedemontane, probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove non sono esclusi locali fenomeni intensi (rovesci e raffiche di vento); venti a tratti forti anche con raffiche sia in quota che su pianura e costa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un’area ciclonica in avvicinamento da nord-ovest porterà piogge specie giovedì pomeriggio, quando anche aumenterà la ventosità. Successivamente pressione in aumento, la diminuzione delle temperature sarà la caratteristica meteorologica saliente“.

Oggi cielo in prevalenza coperto, solo temporaneamente leggere diminuzioni della nuvolosità più probabili sui monti. Localmente pioviggini a tratti. Temperature: in aumento leggero/moderato rispetto a mercoledì; valori pomeridiani sotto la media in modo leggero/moderato, valori serali sopra la media anche di molto. Sulla pianura di sera qualche nebbia.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani fino al pomeriggio cielo coperto, di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno a partire da ovest. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Di notte probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali. Poi probabilità in aumento a partire dai monti e ovunque alta (75-100%) di pomeriggio, quando interesseranno tutte le zone anche con rovesci e qualche temporale. Di sera in esaurimento a partire da ovest.

Temperature. Rispetto a mercoledì: sulla pianura di notte senza variazioni di rilievo e poi in aumento anche sensibile; sui monti in calo, anche sensibile, con minime a tarda sera. Valori sopra la media, anche di molto.

Venti. Sulla pianura: prima delle piogge deboli/moderati, su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est mentre altrove da nord-est; successivamente in aumento e anche forti a tratti, con tendenza a disporsi da ovest. Nelle valli con direzione variabile, deboli/moderati fino al mattino e tesi/forti dal pomeriggio. In alta montagna tesi/forti da ovest.

Mare. Da calmo a mosso col passar delle ore.

Venerdì 24 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti fino all’alba parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo e di giorno con andamento irregolare. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì, con minime a tarda sera.

Venti. Da moderati/tesi a deboli/moderati col passar delle ore, da ovest.

Mare. Da mosso a poco col passar delle ore.

Sabato 25 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 26 nuvolosità in aumento, a tratti qualche pioggia, temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

