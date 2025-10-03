Previsioni Meteo Veneto: domenica pioggia e rinforzo dei venti

“Pressione in aumento, ma già da sabato in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica che porterà precipitazioni e rinforzi dei venti nella prima parte di domenica. Poi nuovamente condizioni anticicloniche, con temperature risalita verso valori meno anomali per il periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature simili a giovedì, sotto la media anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani nuvolosità in aumento da nord-ovest, fino a cielo anche coperto più probabilmente verso sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì in aumento anche sensibile, eccetto stazionarietà fino al primo mattino sulla pianura. Valori sotto la media, anche di molto fino al primo mattino.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Domenica 5 di notte cielo coperto, dal mattino nuvolosità in diminuzione da nord-ovest ma con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso solo verso sera.

Precipitazioni. Di notte probabilità alta (75-100%); interesseranno tutte le zone, anche con temporali più probabili sulla pianura, con quota neve sui monti in calo fino anche a 1500-1800 m. Di mattina in esaurimento da nord-ovest. Dal pomeriggio ovunque assenti.

Temperature. Di notte in aumento e dal mattino in calo, con differenze anche sensibili rispetto a sabato e minime a tarda sera.

Venti. Con direzione variabile, fino al mattino con velocità variabile e a tratti anche forti, dal pomeriggio in attenuazione fino a divenire deboli.

Mare. Nella prima metà di giornata da poco mosso a mosso, nella seconda metà di giornata da mosso a poco mosso.

Lunedì 6 non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina. Temperature in calo fino al primo mattino e poi in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 7 non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento, eccetto cali diurni sulla pianura.

