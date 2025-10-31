Previsioni Meteo Veneto: domenica veloce passaggio di una perturbazione

“Fino a sabato la presenza di correnti umide da sud-ovest in quota manterranno frequente nuvolosità, con qualche piovasco sparso. Domenica il passaggio di una veloce perturbazione in ingresso da ovest, determinerà tempo via via perturbato, con precipitazioni da sparse a diffuse nella seconda parte della giornata. Lunedì la saccatura terminerà il suo transito verso est nel corso della notte/primo mattino con possibili residue precipitazioni. Seguiranno ampie schiarite associate all’ingresso di correnti settentrionali più fresche, che determineranno un generale calo termico. Martedì la presenza di un promontorio anticiclonico garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma con riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili schiarite in alta quota. Fino a parte del pomeriggio saranno possibili piovaschi sparsi sulle zone montane, specie prealpine e in pianura, specie sui settori nord-orientali, poi generalmente assenti. Temperature massime in aumento. In pianura venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, con rinforzi di Scirocco a fine giornata sulla costa; in quota moderati dai quadranti occidentali.
Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani cielo in prevalenza nuvoloso.
Precipitazioni. In prevalenza assenti, non si esclude qualche possibile locale piovasco.
Temperature. In quota in lieve aumento; in pianura minime localmente in calo, massime stazionarie.
Venti. In quota da sud-ovest in graduale intensificazione, deboli variabili in pianura.
Mare. Calmo.
Domenica 2 novembre in prevalenza molto nuvoloso o coperto salvo possibili parziali schiarite sulla pianura meridionale nel pomeriggio. Al primo mattino probabili foschie e nebbie in pianura, specie su quella meridionale.
Precipitazioni. Sui settori montani, pedemontani e occidentali della pianura deboli sparse già dal mattino. Nel corso del pomeriggio moderata intensificazione ed estensione dei fenomeni a gran parte del territorio regionale, con possibilità di locali rovesci o temporali; verso fine giornata probabile diradamento delle precipitazioni sui settori centro-meridionali della pianura. Limite della neve intorno a 2400-2700 m in giornata, in calo in serata sulle Dolomiti fino a 1600-2000 m a fine evento.
Temperature. In calo, salvo locale stazionarietà di entrambi i valori sulla pianura centro-meridionale.
Venti. In quota tesi da sud-ovest, in rotazione da nord a fine giornata; Scirocco moderato, a tratti teso sulla costa.
Mare. Poco mosso.
Lunedì 3 al primo mattino residua nuvolosità su Dolomiti e a nord-est con possibilità di qualche debole precipitazione associata, eventualmente nevosa a 1600-1800 m, poi sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità in pianura. Temperature minime in ulteriore calo e raggiunte in serata, massime in diminuzione. In quota nella notte fino al primo mattino venti tesi/forti dai quadranti settentrionali, in successiva attenuazione.
Attendibilità previsione: Buona
Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 4 tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, specie nel pomeriggio; probabili foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, in successivo dissolvimento. Temperature in calo in pianura, in aumento in montagna. Venti deboli variabili in pianura, in quota deboli da nord in successiva rotazione da sud-ovest.
