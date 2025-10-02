Previsioni Meteo Veneto: fase di piogge diffuse nel weekend

“Un vasto nucleo depressionario sull’Europa orientale mantiene una circolazione ciclonica sul Mediterraneo centro-orientale, con avvezione in quota di aria fresca e asciutta dai quadranti settentrionali, che insisterà almeno fino a venerdì. Sabato temporanea rimonta della pressione, seguita domenica dal veloce passaggio di una saccatura in ingresso da nord-ovest, in rapido spostamento verso est. Lunedì pressione in aumento. Il tempo sulla regione sarà in prevalenza stabile fino a sabato, domenica nella notte e fino a parte della mattinata fase di precipitazioni diffuse, seguita da un rapido miglioramento. Le temperature si manterranno sotto la media del periodo, specie nei valori minimi, con tendenza a rialzo da lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo possibile sviluppo di locali annuvolamenti, specie verso fine giornata. Temperature massime senza notevoli variazioni. Sulla costa attenuazione dei venti di di Bora, in possibile nuovo rinforzo in serata. In quota venti tesi dai quadranti settentrionali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulle zone montane cielo sereno o poco nuvoloso; in pianura iniziali nubi basse, in graduale diradamento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi medio-alte in ingresso da ovest nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli variabili, salvo residui rinforzi di Bora nelle primissime ore sui settori costieri meridionali; in quota tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. Mosso al mattino, poco mosso in seguito.

Sabato 4 al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime stazionarie, salvo in quota dove saranno in aumento; massime in ripresa, localmente stazionarie.

Venti. Deboli variabili in pianura, con tratti di rinforzo in serata sulla costa; in quota tesi da nord-ovest, in rotazione dai quadranti occidentali in serata.

Mare. Poco mosso.

Domenica 5 iniziali nubi estese, poi già nel corso della mattinata attenuazione della nuvolosità a partire da nord, con comparsa di schiarite anche ampie; nel pomeriggio in prevalenza sereno. Nella notte fino alle prime ore del mattino fase di precipitazioni diffuse, in successivo diradamento a partire da nord-ovest, fino ad esaurirsi ovunque entro la tarda mattinata/primo pomeriggio. Temperature senza notevoli variazioni, in calo in quota. Bora tesa, a tratti forte in mattinata sulla costa, in successiva attenuazione. In quota venti in rinforzo da nord.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 6 tempo stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta. Al primo mattino non si escludono locali riduzioni della visibilità sulla pianura meridionale. Temperature in generale aumento. In quota venti tesi/forti da nord; in pianura deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.