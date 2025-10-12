Previsioni Meteo Veneto: fase di variabilità/instabilità a metà settimana

Inizialmente il Veneto si trova sul margine orientale di un’alta pressione centrata sulla Gran Bretagna, ma a metà della prossima settimana sarà lambita da correnti debolmente cicloniche associate ad una bassa pressione sull’Europa orientale. Il tempo sarà in prevalenza stabile, ad eccezione di una fase di variabilità/instabilità tra martedì e mercoledì. L’insidia principale in questi giorni sarà la formazione di nuvolosità bassa anche con nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Temperature in progressiva diminuzione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 12

Cielo perlopiù poco nuvoloso per nubi basse foschie e nebbie in pianura e nelle valli, che saranno in parziale dissolvimento nelle ore centrali e nuova intensificazione di sera; tempo soleggiato in quota. Temperature diurne in prevalente diminuzione rispetto a sabato.

Lunedì 13

Cielo: Sereno in alta montagna, poco nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie nelle valli e in pianura soprattutto sulle zone centrali e meridionali e nelle ore più fredde

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in calo, salvo stazionarietà delle minime nelle valli e delle massime in pianura.

Venti: In quota deboli nord-occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli, in prevalenza orientali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 14

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibili foschie e nebbie nelle valli e sulla pianura meridionale fino alla mattina; nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti fino al pomeriggio; in seguito probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale di modeste piogge locali o sparse. Altrove in prevalenza assenti.

Temperature: In quota in calo, altrove stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli fino al pomeriggio da nord-ovest, poi da nord, nelle valli variabili. In pianura dai settori orientali deboli, temporaneamente moderati in prossimità della costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 15

Nuvolosità variabile più consistente nella prima metà della giornata e crescenti schiarite al pomeriggio. Non esclusa qualche precipitazione in montagna specie fino alle ore centrali. Temperature in diminuzione.

Giovedì 16

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse. Precipitazioni assenti. Ulteriore lieve calo termico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.