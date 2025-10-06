Previsioni Meteo Veneto: giovedì nuovo cedimento della pressione

“Inizialmente un promontorio anticiclonico si espanderà da sud-ovest sull’Europa centro-occidentale: fino a mercoledì il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato. Giovedì l’alta pressione cederà temporaneamente il posto a un impulso più fresco e umido da nord-ovest, responsabile di annuvolamenti e di qualche precipitazione, più che altro in montagna. Venerdì rimonta anticiclonica dall’Atlantico. Le temperature si rialzeranno progressivamente fino a valori più prossimi alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura. Temperature diurne in aumento rispetto a domenica. Venti in quota tesi/forti nord-occidentali, con possibile Foehn in alcune valli; in pianura deboli o temporaneamente moderati, occidentali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, più marcato sulle zone montane.

Venti. In quota settentrionali, tesi, anche forti nella prima parte della giornata; nelle valli variabili, con possibile Fohen fino a metà giornata. In pianura deboli o occasionalmente moderati in prevalenza settentrionali.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledì 8 cielo sereno o poco nuvoloso; fino al primo mattino non esclusa qualche foschia o locale nebbia in pianura; dal tardo pomeriggio/sera nubi alte in aumento.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Prevalentemente in aumento.

Venti. In quota settentrionali inizialmente moderati, in progressiva attenuazione fino a deboli; nelle valli variabili. In pianura variabili deboli, o temporaneamente moderati sotto costa.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Giovedì 9 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali dove potrà verificarsi anche qualche precipitazione. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 10 nelle prime ore nuvolosità residua, soprattutto in pianura, in diminuzione fino a lasciare il cielo in prevalenza sereno. Temperature in rialzo, specie nei valori massimi.

