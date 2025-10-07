Previsioni Meteo Veneto: giovedì temporaneo cedimento dell’alta pressione

“Fino a mercoledì tempo stabile e in prevalenza soleggiato, per effetto dell’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest sull’Europa centro-occidentale. Giovedì alta pressione in temporaneo cedimento e ingresso di un impulso più fresco e umido da nord-ovest, responsabile di annuvolamenti e di qualche precipitazione, più che altro sulle zone centro-settentrionali. Da venerdì rimonta anticiclonica dall’Atlantico. Le temperature tenderanno a rialzarsi fino a valori più prossimi alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo in prevalenza sereno; non esclusa qualche foschia o nebbia in pianura dopo il tramonto. Temperature diurne in ripresa, più decisa sulle zone montane. Venti in quota moderati settentrionali, altrove variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; tuttavia, fino al primo mattino potrà presentarsi l’insidia di qualche foschia o locale nebbia in pianura e nelle valli; dal tardo pomeriggio/sera nubi alte in aumento.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Prevalentemente in aumento, salvo le minime in calo nelle valli. Accentuazione dell’inversione termica notturna.

Venti. In quota settentrionali inizialmente moderati, in progressiva attenuazione fino a deboli a partire dalle ore centrali; nelle valli variabili. In pianura variabili deboli, o temporaneamente moderati sotto costa.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Giovedì 9 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali tra la mattina ed il primo pomeriggio. Possibili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) su Prealpi e pianura settentrionale di sporadiche modeste precipitazioni nelle ore centrali della giornata.

Temperature. Minime in aumento; massime perlopiù invariate in pianura, in locale variazione in montagna.

Venti. In quota in prevalenza deboli dai settori nord-occidentali; altrove variabili.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Venerdì 10 tempo stabile con cielo in prevalenza sgombro da nuvole, salvo qualche nube bassa fino al primo mattino in pianura e nei fondovalle. Temperature massime in aumento, minime senza notevoli variazioni.

sabato 11. Cielo in prevalenza sereno, salvo possibili nubi basse nelle ore più fredde in pianura. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.