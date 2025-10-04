Previsioni Meteo Veneto: impulso perturbato domani, poi condizioni anticicloniche

Pressione in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica che porterà sul Veneto precipitazioni e un aumento della ventosità nella prima parte di domenica 5 ottobre. Poi nuovamente condizioni anticicloniche, con temperature in risalita verso valori prossimi alla media. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “nella notte/primo mattino di domenica transito di un rapido impulso perturbato da nord-ovest con rovesci e qualche temporale, quantitativi localmente consistenti su pianura/costa nord-orientali, brusca intensificazione dei venti da nord-est fino a forti su costa e pianura limitrofa con raffiche anche molto forti specie sul mare e litorale centro-meridionale, in attenuazione dalla tarda mattinata”.

Pomeriggio/sera di Sabato 4

Di pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera nuvolosità in aumento fino a cielo coperto. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature con andamento irregolare di pomeriggio e in aumento di sera, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì e sotto la media anche di molto. Venti deboli/moderati con direzione variabile.

Domenica 5

Cielo: Di notte cielo coperto, dal mattino nuvolosità in diminuzione da nord-ovest ma con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso solo verso sera.

Precipitazioni: Di notte probabilità alta (75-100%); interesseranno tutte le zone, anche con forti rovesci e temporali più probabili sulla pianura, con quota neve sui monti in calo fino anche a 1500-1800 m. Di mattina in esaurimento da nord-ovest. Dal pomeriggio ovunque assenti.

Temperature: Di notte in aumento e dal mattino in calo, con differenze anche sensibili rispetto a sabato e minime a tarda sera. Valori sotto la media, anche di molto.

Venti: Con direzione variabile, fino al mattino con velocità variabile e a tratti anche forti, dal pomeriggio in attenuazione fino a divenire deboli.

Mare: Mosso.

Lunedì 6

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo fino al primo mattino e poi in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Martedì 7

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte locali nebbie, in dissolvimento di mattina. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Mercoledì 8

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte locali nebbie, in dissolvimento di mattina. Temperature in aumento.

