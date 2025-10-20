Previsioni Meteo Veneto: maltempo fino a domani, pioggia anche giovedì

“La settimana sarà all’insegna di un’ampia circolazione ciclonica in avvicinamento da nord-ovest; attese varie precipitazioni specie fino a martedì mattina e nel corso di giovedì, in un contesto frequentemente nuvoloso“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo coperto con piogge più probabili sulle zone occidentali, dove gli accumuli giornalieri saranno anche moderati, rispetto alle zone orientali. Temperature: in calo di pomeriggio e in aumento di sera, con differenze anche sensibili rispetto a domenica; valori pomeridiani sotto la media e valori serali sopra la media, anche di molto

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in prevalenza coperto, verso sera leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità con nebbie locali sulla pianura.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata probabilità medio-alta (50-75%) per piogge discontinue, più frequenti sulle zone occidentali di notte e sulle zone orientali di mattina. Di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piogge locali a tratti. Di sera ovunque assenti. Accumuli giornalieri: su costa e zone limitrofe moderati, altrove modesti.

Temperature. Fino al mattino in aumento, di pomeriggio con andamento irregolare e di sera in calo con minime a fine giornata e differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Valori sopra la media nelle ore notturne e sotto la media nelle ore diurne, anche di molto.

Venti. Sulla pianura: fino al mattino moderati, su Delta del Po e zone limitrofe da nord-est mentre altrove con direzione variabile; dal pomeriggio deboli/moderati con direzione variabile. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna da sud-ovest, di notte tesi/forti e dal mattino deboli/moderati.

Mare. Mosso.

Mercoledì 22 cielo in prevalenza coperto, sui monti a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità. Sulla pianura di notte nebbie sparse, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) per pioviggini a tratti.

Temperature. Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 23 coperto e piovoso, specie di pomeriggio. Temperature in aumento sulla pianura e in calo sui monti.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 24 attesa nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

