Previsioni Meteo Veneto: niente pioggia fino a domenica

“Almeno fino a domenica persisterà l’afflusso d’aria dai quadranti settentrionali, senza nette e persistenti componenti anticicloniche o cicloniche. Non si verificheranno precipitazioni, temperature sotto la media in modo leggero/moderato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Temperature un po’ più basse rispetto a martedì e alla media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Più basse in modo leggero/moderato rispetto a mercoledì e alla media.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord in quota.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 17 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti diurni in alta montagna, con differenze leggere/moderate rispetto a giovedì.

Venti. Da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Venti in quota deboli da nord.

Mare. Poco mosso.

Sabato 18 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 19 attesa nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.