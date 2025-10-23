Previsioni Meteo Veneto: oggi tempo perturbato con precipitazioni diffuse

“Nel pomeriggio di giovedì tempo perturbato con precipitazioni diffuse e a tratti forti con quantitativi localmente abbondanti su zone montane e pedemontane, probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove non sono esclusi locali fenomeni intensi (rovesci e raffiche di vento, occasionali grandinate); venti a tratti forti anche con raffiche sia in quota che su pianura e costa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Giovedì precipitazioni e incremento della ventosità per l’arrivo da nord-ovest di un fronte freddo associato ad un’area ciclonica con nucleo sulla Gran Bretagna. Poi pressione in aumento, fino a sabato la diminuzione delle temperature sarà la caratteristica meteorologica saliente. Domenica delle altre precipitazioni per il ritorno della suddetta area ciclonica, successivamente nuova risalita della pressione e temperature in ulteriore calo“.

Oggi pomeriggio cielo coperto e piogge su tutte le zone, anche con rovesci e qualche temporale. Di sera a partire da ovest cessazione delle piogge e poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Temperature: in calo anche sensibile rispetto a mercoledì, con minime a tarda sera; valori pomeridiani sotto la media anche di molto, valori serali con andamento irregolare rispetto alla media. Venti in intensificazione da ovest a partire dal transito del fronte freddo.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo e di giorno con andamento irregolare. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì, con alcune minime a tarda sera. Valori in prevalenza non distanti dalla media.

Venti. Da moderati/tesi a deboli/moderati col passar delle ore, da ovest.

Mare. Da mosso a poco col passar delle ore.

Sabato 25 nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a venerdi sulla pianura e nelle valli fino al pomeriggio in calo anche sensibile e di sera senza variazioni di rilievo, in alta montagna aumenti leggeri/moderati.

Venti. In alta montagna tesi da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Domenica 26 dapprima nuvolosità in aumento e delle precipitazioni, con quota neve in prevalenza attorno ai 1800-2100 m. Poi rasserenamenti e di sera sulla pianura delle nebbie. Temperature di notte in aumento e dal mattino in calo, con minime a tarda sera.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 27 sulla pianura nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni e di notte con alcune nebbie, che si dissolveranno in mattinata. Sui monti prima rasserenamenti, poi nuove nuvole, quindi qualche precipitazione con quota neve attorno ai 1600-1900 m. Temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.