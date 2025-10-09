Previsioni Meteo Veneto: oggi variabilità, da domani rimonta anticiclonica

“Giovedì alta pressione in temporaneo cedimento, per il passaggio di un impulso più fresco e umido da nord-ovest, che determinerà un po’ di variabilità sulla regione. Da venerdì rimonta anticiclonica dall’Atlantico che determinerà condizioni di stabilità. Lunedì si avvicinerà dall’est Europa una saccatura che determinerà un aumento della nuvolosità ma generalmente senza precipitazioni associate. Le temperature saranno in media con il periodo fino a domenica, in seguito caleranno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parzialmente nuvoloso per nuvolosità irregolare, specie sui settori settentrionali, sulla costa, specie centro-settentrionale e sulla pianura nord-orientale. Fino a parte del pomeriggio saranno possibili locali modeste precipitazioni, sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, non si esclude qualche fenomeno anche su pianura e costa nord-orientale. Temperature massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane. Venti in quota in prevalenza deboli settentrionali, altrove deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature, possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento.

Venti. In quota moderati settentrionali. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare. Calmo.

Sabato 11 cielo in prevalenza sereno, probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori meridionali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie.

Venti. In quota da nord da tesi a deboli/moderati, in pianura deboli dai quadranti orientali.

Mare. Calmo.

Domenica 12 stabile e in prevalenza soleggiato, salvo foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature stazionarie. Venti in quota deboli/moderati settentrionali, in pianura deboli variabili.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 13 sulle zone montane nuvolosità irregolare alternata a schiarite, in pianura sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso sui settori orientali nel pomeriggio/sera. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime in aumento, massime in calo. Al mattino Bora moderata sulla costa. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

