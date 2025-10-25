Previsioni meteo Veneto: sabato stabile, domenica e lunedì variabilità con possibile instabilità

“Sabato il tempo si manterrà in prevalenza stabile, seppur con nuvolosità più irregolare associata a correnti in quota umide dai quadranti occidentali. Domenica il passaggio di una veloce saccatura in ingresso da nord-ovest porterà una rapida fase di precipitazioni. Lunedì probabile passaggio di un secondo impulso, che determinerà una certa variabilità, a tratti instabilità sulle zone montane più settentrionali. Da martedì aumento della pressione con tempo stabile”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Nel Pomeriggio/sera di Sabato 25 inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento fino a cielo parzialmente nuvoloso. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti in quota moderati/tesi da ovest; in pianura deboli variabili”.

Domenica 26

Cielo: Al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo possibili locali annuvolamenti sulle zone orientali e meridionali della pianura. Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità, dapprima sulle zone montane, poi anche su parte della pianura centro-orientale. Saranno possibili foschie e locali nebbie durante le ore più fredde in pianura.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti, nel pomeriggio aumenterà la probabilità di precipitazioni a partire dai settori montani, in possibile trasferimento a parte della pianura centro-orientale, nel corso del tardo pomeriggio/sera. Si tratterà di deboli precipitazioni a carattere sparso, in esaurimento entro fine giornata. Limite della neve oltre i 1600/1800 m sulle Dolomiti, 1700/2000 m sulle Prealpi.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota tesi/forti da nord-ovest.

Mare: Calmo.

Lunedì 27

Cielo: Sereno o poco nuvoloso per velature, salvo annuvolamenti irregolari sulle zone montane più settentrionali, specie nel pomeriggio. Al primo mattino possibili nebbie in pianura.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti. In seguito sulle Dolomiti più settentrionali saranno probabili deboli precipitazioni, nevose oltre i 1500/1700 m, in esaurimento entro fine giornata; altrove generalmente assenti.

Temperature: Minime in calo in pianura, senza notevoli variazioni sulle zone montane. Massime in generale diminuzione.

Venti: In quota da nord-ovest, da tesi a forti in serata. In pianura da sud ovest deboli al mattino, moderati nel pomeriggio, a tratti anche tesi in prossimità della costa.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Martedì 28

Tempo stabile e ben soleggiato, salvo tratti di nuvolosità medio-alta sui settori montani più settentrionali; nelle ore più fredde sarà possibile qualche locale riduzione della visibilità. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa. Venti deboli variabili in pianura; in quota al mattino venti da nord-ovest da tesi a moderati, in rotazione ed attenuazione da ovest nel pomeriggio.

Mercoledì 29

Irregolarmente nuvoloso in pianura, con possibili riduzioni della visibilità durante le ore più fredde, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso al mattino, a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per nubi medio-alte. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione sui settori occidentali della pianura. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, in pianura deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.