Previsioni Meteo Veneto: settimana tra piogge e fasi più stabili

Domenica il passaggio di una veloce saccatura in ingresso da nord-ovest porterà ad una rapida fase di maggiore nuvolosità con qualche precipitazione su zone montane settentrionali e parte della pianura centro-orientale. Lunedì 27 ottobre, il passaggio di un secondo impulso determinerà una certa variabilità, a tratti instabilità, sulle zone montane più settentrionali. Da martedì 28 e fino a mercoledì 29, aumento della pressione con tempo stabile seppur con aumento della nuvolosità mercoledì. Giovedì comincerà ad avvicinarsi una saccatura da ovest, con avvezione in quota di correnti umide da sud-ovest, che determineranno molto nuvolosità con precipitazioni, specie nella seconda parte della giornata. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 26

Graduale aumento della nuvolosità e della probabilità di deboli precipitazioni, dapprima sulle zone montane, poi, verso sera, anche su parte della pianura centro-orientale. Si tratterà di deboli precipitazioni a carattere sparso, in esaurimento entro fine giornata. Limite della neve oltre i 1600/1800 metri sulle Dolomiti, 1700/2000 metri sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile nel pomeriggio, alla sera rinforzi da nord-est sulla costa. In quota venti tesi/forti da nord-ovest.

Lunedì 27

Cielo: Sereno o poco nuvoloso per velature, salvo annuvolamenti irregolari sulle zone montane più settentrionali, specie nel pomeriggio con cielo che diverrà in prevalenza nuvoloso. Al primo mattino possibili locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti. In seguito sulle Dolomiti più settentrionali saranno probabili deboli precipitazioni, nevose oltre i 1500/1600 metri, in esaurimento entro fine giornata; altrove generalmente assenti.

Temperature: Minime in calo in pianura, senza notevoli variazioni altrove. Massime in generale diminuzione.

Venti: In quota da nord-ovest, da tesi a forti in serata. In pianura da ovest/sud-ovest deboli al mattino, moderati nel pomeriggio, a tratti anche tesi in prossimità della costa.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Martedì 28

Cielo: Tempo stabile e ben soleggiato; nelle ore più fredde saranno probabili foschie e locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa o localmente stazionarie in pianura.

Venti: Deboli variabili in pianura; in quota al mattino venti da nord-ovest da tesi a moderati, in rotazione ed attenuazione da ovest nel pomeriggio.

Mare: Calmo.

Mercoledì 29

Irregolarmente nuvoloso su Prealpi centro-occidentali e in pianura, con possibili riduzioni della visibilità durante le ore più fredde, su Dolomiti e Prealpi orientali da sereno o poco nuvoloso al mattino, a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per nubi medio-alte. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni, in aumento in quota. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, in rinforzo dalla serata; in pianura deboli variabili.

Giovedì 30

Cielo molto nuvoloso o coperto, con graduale aumento della probabilità di precipitazioni già nel corso della mattinata. Si tratterà di precipitazioni deboli sparse al mattino, moderate e diffuse nel pomeriggio, specie in pianura. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; in pianura rinforzi di Scirocco sulla costa e da nord-est nell’entroterra.

