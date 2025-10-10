Previsioni Meteo Veneto: stabilità e cielo prevalentemente sereno

“Mentre sulla Russia transita qualche moderato nucleo ciclonico d’aria fredda, sul resto del continente europeo la pressione rimane relativamente elevata; per la nostra regione ne consegue un tempo stabile e spesso sereno, salvo qualche nube in più a tratti specie verso fine periodo, quando è attesa anche una moderata riduzione dell’escursione termica soprattutto sulle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo generalmente sereno, o a tratti poco nuvoloso per qualche velatura; possibili alcune foschie e locali nebbie od occasionali nubi basse dalla sera in pianura e in qualche fondovalle prealpino; temperature perlopiù in lieve aumento rispetto a giovedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno specie in quota; possibili alcuni addensamenti di nubi basse fino al mattino in pianura e nelle valli prealpine, ove nelle ore più fredde sono probabili anche parziali riduzioni della visibilità con locali nebbie.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In quota da moderati a deboli, dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, od al più localmente e temporaneamente moderati dai quadranti orientali su costa e pianura limitrofa.

Mare. Quasi calmo.

Domenica 12 cielo in montagna generalmente sereno, sulle zone pianeggianti da poco nuvoloso a sereno per qualche iniziale nube bassa con locali foschie o nebbie nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie, a parte qualche leggera diminuzione delle massime.

Venti. In quota a tratti deboli e a tratti moderati specie dal pomeriggio sulle Dolomiti, generalmente dai quadranti nord-occidentali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare. Quasi calmo.

Lunedì 13 prevale un cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno alternati a nubi un po’ più frequenti in montagna specie a nord, altrove nubi meno significative salvo foschie e qualche nube bassa nelle ore più fredde; precipitazioni assenti, salvo possibili locali piovaschi dal pomeriggio in montagna; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, diminuzioni delle massime soprattutto sulle zone montane.

Attendibilità previsione: Buona

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 14 atteso tempo leggermente variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi un po’ più significativi sulle zone montane, ove è più probabile qualche locale modesta precipitazione; foschie in pianura e in qualche valle nelle ore più fredde; temperature minime in contenuto aumento, salvo qualche lieve controtendenza ad alta quota; per le temperature massime, prevale un lieve calo.

