Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a domani, poi torna il maltempo

“Un promontorio di alta pressione in espansione dal Mediterraneo garantirà tempo stabile con cieli in prevalenza sereni fino a mercoledì. Da giovedì si instaurerà un modesto flusso di correnti sud-occidentali, associate ad una saccatura atlantica in approfondimento sul Mediterraneo occidentale, che porterà frequenti annuvolamenti e un aumento della probabilità di qualche precipitazione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi sereno, o poco nuvoloso per qualche nube alta; non esclusa qualche foschia o locale nebbia in pianura in serata. Temperature diurne in rialzo, specie sulle zone montane. Venti in quota moderati occidentali; in pianura deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo da poco a parzialmente nuvoloso, soprattutto a partire dalle ore centrali. Possibile qualche foschia o locale nebbia fino al primo mattino sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di sporadiche debolissime precipitazioni nel pomeriggio/sera in montagna e a tarda sera anche in pianura.

Temperature. In aumento, su tutte le zone le minime, in quota e in pianura le massime, per le quali si attende un calo nelle valli.

Venti. In quota inizialmente moderati occidentali, in intensificazione e rotazione fino a risultare tesi o a tratti anche forti da sud-ovest a partire dal pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati specie in prossimità della costa, in prevalenza dai settori nord-orientali, salvo moderati temporanei rinforzi da sud-est lungo la costa nel pomeriggio.

Mare. Poco mosso, con moto ondoso in intensificazione a fine giornata.

Giovedì 30 cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Nella prima metà della giornata probabilità medio-alta (50-75%) di modeste precipitazioni sparse ed intermittenti; dalle ore centrali diradamento e progressivo esaurimento dei fenomeni, che potranno risultare un po’ più persistenti sulle zone orientali.

Temperature. Minime in contenuto aumento; massime in rialzo sulle zone montane, in diminuzione in pianura, specie sulle zone centro-meridionali.

Venti. In quota inizialmente forti da sud-ovest, dalla mattina in attenuazione e rotazione fino a diventare deboli/moderati occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza settentrionali, salvo rinforzi da sud sulla costa, specie quella meridionale.

Mare. Mosso.

Venerdì 31 nuvolosità variabile, più presente nella prima metà della giornata, alternata a crescenti schiarite; probabili residue precipitazioni nella prima parte della giornata sulla pianura orientale. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Attendibilità previsione: Discreta

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 1° novembre atteso cielo nuvoloso per nubi stratiformi in pianura e in qualche fondovalle, probabili tratti di sereno più presenti in quota. Non esclusa qualche pioviggine. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.