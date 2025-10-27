Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a mercoledì

“Lunedì, una piccola ondulazione nel flusso di correnti nord-occidentali porterà degli annuvolamenti e qualche tratto di instabilità in montagna. Seguirà una rimonta del promontorio anticiclonico dal Mediterraneo che garantirà tempo in prevalenza stabile fino a mercoledì. Da giovedì una saccatura atlantica in approfondimento sul Mediterraneo occidentale porterà nuovi annuvolamenti e, soprattutto venerdì, la possibilità di qualche precipitazione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Prealpi e pianura, nuvoloso sulle Dolomiti, dove sarà possibile qualche modesta precipitazione, con limite neve intorno a 1700-1900 m. Rasserenamenti in serata. Temperature diurne in diminuzione. Venti in quota da nord-ovest tesi, anche forti alle quote più alte, con possibile Foehn in qualche valle; in pianura moderati da sud-ovest.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso specie da metà giornata; nelle ore più fredde possibile qualche foschia o locale nebbia in pianura, specie quella meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura pressoché stazionarie o in locale lieve variazione; in montagna in rialzo, salvo stazionarietà o lieve calo delle minime nelle valli.

Venti: In quota inizialmente tesi/forti da nord-ovest, dalla mattina in attenuazione fino a moderati e in rotazione fino a disporsi da ovest a fine giornata; nelle valli e sulla pedemontana variabili con possibile residuo Foehn a inizio giornata. In pianura in prevalenza deboli variabili.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 29 inizialmente poco nuvoloso per nubi alte, ma con aumento della nuvolosità soprattutto a partire dalle ore centrali. Possibile qualche foschia o locale nebbia fino al primo mattino sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di sporadiche debolissime precipitazioni sulle zone montane nel pomeriggio/sera.

Temperature: In aumento le minime e sulla pianura orientale e in quota anche le massime, che saranno stazionarie sul resto della pianura e tendenti alla diminuzione nelle valli.

Venti: In quota inizialmente moderati occidentali, in intensificazione e rotazione fino a risultare tesi o a tratti anche forti da sud-ovest a partire dal pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, in prevalenza dai settori settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 30 cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibilità di qualche precipitazione a fine giornata. Temperature in aumento, salvo stazionarietà delle massime in pianura.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 31 molto nuvoloso o coperto con probabili modeste precipitazioni intermittenti. Temperature in aumento.

