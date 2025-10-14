Previsioni Meteo Veneto: temperature un po’ più basse della media

“Almeno fino a sabato persisterà l’afflusso d’aria dai quadranti settentrionali, senza nette e persistenti componenti anticicloniche o cicloniche. Non si verificheranno precipitazioni, in prevalenza poco nuvoloso sulla pianura e parzialmente nuvoloso sui monti con temperature un po’ più basse della media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi sulla pianura cielo poco o parzialmente nuvoloso, sui monti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche piovasco a tratti. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in leggero calo sui monti rispetto a lunedì, non distanti dalla media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulla pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per qualche piovasco a tratti dal pomeriggio, per il resto assenti.

Temperature. Fino al primo mattino senza variazioni di rilievo e prossime alla media, poi un po’ più basse rispetto a martedì e alla media.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-ovest in quota.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 16 cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti fino al mattino anche nuvoloso

Precipitazioni. Assenti

Temperature. In calo leggero/moderato rispetto a mercoledì.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-ovest in quota.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 17 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti, temperature in calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 18 non si verificheranno precipitazioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

