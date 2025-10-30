Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato nel weekend

“Giovedì transiterà una saccatura che porterà ulteriore aumento della nuvolosità e precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata. In seguito si manterranno correnti umide da ovest che manterranno frequente nuvolosità. Domenica una seconda e più profonda perturbazione farà il suo ingresso da ovest determinando tempo via via perturbato, con precipitazioni da sparse a diffuse nella seconda parte della giornata. Lunedì la saccatura terminerà il suo transito verso est nel corso della notte/primo mattino con residue precipitazioni, lasciando spazio ad ampi schiarite e all’ingresso di correnti settentrionali più fresche che determineranno un generale calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura in prevalenza molto nuvoloso o coperto; sulle zone montane comparsa di schiarite a partire dalle Dolomiti. Nel pomeriggio precipitazioni in prevalenza assenti sui settori montani e centro-occidentali della pianura, mentre su pianura meridionale e costa saranno ancora inizialmente presenti, seguite da un temporaneo esaurimento nel pomeriggio e da una possibile ripresa verso sera. Temperature massime in rialzo sulle zone montane, stazionarie in pianura. Venti in quota inizialmente forti da sud-ovest, in progressiva attenuazione fino a risultare moderati. In pianura deboli/moderati da nord-est. Sulla costa progressivo ingresso dei venti di Scirocco teso al mattino, moderati in seguito.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani in prevalenza cielo molto nuvoloso o coperto, salvo possibili schiarite in quota.

Precipitazioni. Fino al primo mattino possibili piovaschi sparsi in pianura e sulle Prealpi, poi generalmente assenti.

Temperature. Minime stazionarie, massime in aumento.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati al mattino. In quota moderati, a tratti tesi, dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso.

Sabato 1° novembre in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo qualche possibile locale piovasco.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in lieve aumento nei valori minimi in quota.

Venti. In quota da sud-ovest in intensificazione, deboli variabili in pianura.

Mare. Calmo.

Domenica 2 in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli sparse già dal mattino; nel corso del pomeriggio moderata intensificazione ed estensione dei fenomeni; in serata ulteriore temporanea intensificazione dei fenomeni sulle zone montane più settentrionali. Limite della neve intorno a 2400-2600 m in giornata, in calo in serata sulle Dolomiti fino a 1600-2000 m a fine evento. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti in quota tesi da sud-ovest, in rotazione da nord a fine giornata; Scirocco moderato, a tratti teso sulla costa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 3 al primo mattino residua nuvolosità su Dolomiti e a nord-est, poi sereno o poco nuvoloso. Nella notte fino al primo mattino residue precipitazioni sui settori settentrionali e nord-orientali, in seguito assenti. Temperature minime in ulteriore calo e raggiunte in serata, massime in diminuzione. In quota venti tesi/forti dai quadranti settentrionali in attenuazione in giornata.

