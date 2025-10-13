Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile tra martedì e mercoledì

“La regione inizialmente si trova sul margine orientale di un’area anticiclonica centrata sulla Gran Bretagna, ma da martedì sarà lambita da correnti debolmente cicloniche associate ad una bassa pressione sull’Europa orientale. Il tempo in prevalenza stabile, sarà variabile tra martedì e mercoledì, quando non è esclusa qualche precipitazione più che altro in montagna. Temperature in progressiva diminuzione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi in alta montagna e sulla pianura centro-settentrionale cielo sereno, altrove parzialmente nuvoloso per residue nubi basse, in dissolvimento nelle ore più calde; possibili foschie o locali nebbie dopo il tramonto in pianura e nelle valli. Temperature diurne pressoché stazionarie in pianura, in diminuzione in montagna. Venti deboli in quota nord-occidentali, in pianura in prevalenza orientali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibili foschie e nebbie nelle valli e sulla pianura meridionale fino alla mattina; nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni. In prevalenza assenti; al più bassa (5-25%) probabilità di sporadiche deboli precipitazioni sulle zone montane più che altro nella seconda metà di giornata.

Temperature. Stazionarie o in locale diminuzione, specie in montagna.

Venti. In quota deboli fino al pomeriggio da nord-ovest, poi da nord; nelle valli variabili. In pianura dai settori orientali in prevalenza deboli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 15 nuvolosità variabile più consistente sulle zone montane, alternata a tratti di sereno più frequenti sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni. In pianura assenti; sulle zone montane probabilità bassa (5-25%) di sporadiche precipitazioni soprattutto di pomeriggio.

Temperature. Stazionarie in pianura; tendenti alla diminuzione in montagna.

Venti. In quota deboli da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli o moderati da nord-est.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 16 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse soprattutto nelle valli nelle ore più fredde, mentre in pianura l’aria sarà più tersa grazie alla ventilazione. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore calo, specie le minime.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 17 atteso cielo sereno o al più poco nuvoloso soprattutto in montagna per qualche nube bassa. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.

