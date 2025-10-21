Previsioni Meteo Veneto: torna il forte maltempo, attenzione giovedì

“Martedì il passaggio di una modesta saccatura con minimo centrato sul Nord-Europa determina nuvolosità estesa, con residue precipitazioni verso est. Mercoledì seguiranno correnti occidentali che manterranno una certa nuvolosità, seguita giovedì dal passaggio di una seconda saccatura ben più sviluppata, che determinerà una fase di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse, anche consistenti sulle zone montane. Venerdì l’ingresso di correnti da nord più asciutte favorirà una temporanea fase di tempo stabile e ben soleggiato in pianura almeno fino a sabato; in montagna presenza di nuvolosità più irregolare ma generalmente senza precipitazioni associate“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza coperto, dopo il tramonto probabili foschie e nebbie in pianura, specie sui settori meridionali. Fino al primo pomeriggio saranno frequenti precipitazioni sui settori orientali, altrove fenomeni assenti o al più sporadici. In seguito assenti ovunque. Temperature massime senza notevoli variazioni. Fino al primo pomeriggio Scirocco teso su costa meridionale e pianura limitrofa, altrove deboli/moderati da nord-est; in seguito deboli variabili. In quota venti moderati da sud-ovest.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in prevalenza coperto, salvo possibili parziali schiarite sulle zone montane. Nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle.

Precipitazioni. Generalmente assenti, non si escludono delle debolissime piogge locali e intermittenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, in quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo.

Giovedì 23 molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Graduale aumento della probabilità di precipitazioni già nel corso della mattinata a partire da ovest, con fase più intensa nel pomeriggio quando saranno frequenti rovesci, con qualche temporale, che insisteranno su zone montane e pedemontane. Altrove fenomeni da diffusi a sparsi, con tendenza a diradarsi a partire dai settori occidentali della pianura fino ad esaurirsi dalla sera.

Temperature. In calo su zone montane e settentrionali della pianura, in aumento altrove.

Venti. Graduale ingresso ed intensificazione dei venti di Scirocco su costa e pianura limitrofa, fino a risultare anche forti nella prima parte del pomeriggio, altrove deboli/moderati da nord-est. In seguito i venti si disporranno ovunque da ovest e soffieranno con intensità tesa per buona parte del pomeriggio/sera, per poi attenuarsi dalla serata. Venti in quota forti da sud-ovest al mattino, in successiva rotazione da nord-ovest con intensità che si manterrà forte.

Mare. Da poco mosso al mattino, a mosso nel pomeriggio.

Venerdì 24 nelle primissime ore possibile residua nuvolosità su Dolomiti e settori nord-orientali della pianura, con deboli precipitazioni associate, poi assenti. In seguito tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Fino al mattino venti moderati da ovest sulla pianura centro-meridionale, in successiva attenuazione. Temperature minime in calo, anche marcato in pianura; massime in ripresa. In quota venti inizialmente tesi da nord-ovest, poi moderati; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle nella notte fino al primo mattino.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 25 permangono condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, nubi più irregolari alternate a schiarite in montagna. Non si esclude qualche locale riduzione della visibilità nelle ore più fredde in pianura. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo. Venti in quota moderati da quadranti occidentali; in pianura deboli variabili.

