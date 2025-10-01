Previsioni Meteo Veneto: veloce fase di tempo instabile nel weekend

“Un vasto nucleo depressionario sull’Europa orientale determina una circolazione ciclonica, con avvezione in quota di aria fresca e asciutta dai quadranti settentrionali, che insisterà su buona parte del Mediterraneo centro-orientale almeno fino a venerdì. Sabato temporanea rimonta della pressione, seguita in serata dal veloce passaggio di una saccatura in ingresso da nord-ovest, accompagnata da venti in quota umidi da sud-ovest, che si sposterà verso est nella giornata di domenica. Il tempo sulla regione sarà in prevalenza stabile e soleggiato fino a giovedì, venerdì presenza di nubi irregolari, ma generalmente senza precipitazioni associate. Sabato generale aumento della nuvolosità, con una veloce fase di tempo instabile verso fine giornata e fino alle prime ore di domenica, con precipitazioni a tratti anche diffuse. Seguirà un rapido miglioramento. Le temperature si manterranno sotto la media del periodo, specie nei valori minimi“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari a ridosso dei rilievi prealpini, con probabili locali piovaschi associati. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; Bora tesa su costa ed aree limitrofe, moderata nell’entroterra.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di locali annuvolamenti, specie verso fine giornata.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Stazionarie o in locale diminuzione.

Venti. Al mattino Bora moderata/tesa, a tratti anche forte sui settori meridionali su costa ed aree limitrofe; attenuazione nel pomeriggio. In quota venti tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. Molto mosso sui settori costieri meridionali, mosso altrove. Attenuazione progressiva del moto ondoso nel pomeriggio.

Venerdì 3 sulle zone montane sereno o poco nuvoloso; in pianura iniziali nubi basse, in successivo diradamento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. Mosso al mattino, poco mosso in seguito.

Sabato 4 per buona parte della giornata sereno o poco nuvoloso, verso il tardo pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità. Dalla sera graduale aumento della probabilità di precipitazioni dapprima sulle zone montane e occidentali della pianura, poi probabilmente tenderanno ad estendersi su parte della pianura entro fine giornata. Temperature minime stazionarie, salvo in quota dove saranno in aumento; massime in ripresa sulle zone montane e localmente anche in pianura, senza variazioni di rilievo altrove. Venti deboli variabili in pianura, in quota tesi settentrionali, in rotazione dai quadranti occidentali in serata.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 5 iniziale nuvolosità diffusa, con probabili residue precipitazioni sui settori orientali, poi miglioramento con graduale attenuazione della nuvolosità a partire da nord. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento sulle zone montane. Tratti di rinforzo dei venti sulla costa. In quota venti moderati da nord-ovest.

