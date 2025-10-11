Previsioni meteo Veneto: weekend di tempo stabile con qualche nube in più da martedì

“Mentre sulla Russia transita qualche moderato nucleo ciclonico d’aria fredda, sul resto del continente europeo la pressione rimane relativamente elevata; per la nostra regione ne consegue un tempo stabile e spesso sereno, salvo qualche nube in più a tratti da martedì, con una moderata riduzione delle temperature specie riguardo ai valori diurni. Nel pomeriggio/sera di Sabato 11 cielo sereno o poco nuvoloso; di sera, possibili parziali riduzioni della visibilità in pianura e a fondovalle”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 12

Cielo: Cielo in quota generalmente sereno, altrove sereno o poco nuvoloso con foschie o locali nebbie sulla bassa pianura e nelle valli prealpine durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie, a parte qualche leggera diminuzione delle massime ad ovest.

Venti: In quota prevalentemente deboli ma occasionalmente anche moderati specie dal pomeriggio sulle Dolomiti, dai quadranti nord-occidentali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 13

Cielo: Cielo da sereno a poco nuvoloso, con spazi di sereno alternati a nubi un pò più frequenti in montagna; parziali riduzioni della visibilità e possibili locali nubi basse in pianura e nelle valli prealpine durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali fenomeni molto modesti dal pomeriggio in montagna.

Temperature: Minime stazionarie, contenuto calo delle massime specie in montagna.

Venti: In quota da deboli ad occasionalmente moderati specie nel pomeriggio sulle Dolomiti, dai quadranti settentrionali; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; su bassa pianura e costa perlopiù deboli, con direzione prevalente dai quadranti nord-orientali.

Mare: Quasi calmo.

Martedì 14

Prevale un cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno più ampi all’inizio e in pianura, nubi più presenti a partire dal pomeriggio e dalle zone montane; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; contenuto aumento della probabilità di precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, in genere per fenomeni modesti; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, diminuzioni delle massime soprattutto a nord.

Mercoledì 15

Tempo leggermente variabile, con addensamenti nuvolosi e spazi di sereno; possibile qualche fase di locali modeste precipitazioni sulle zone montane; in quota, temperature minime un pò in aumento e massime in lieve calo; nelle valli sono attese per le temperature contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di diminuzioni riguardo alle massime; in pianura, temperature in contenuto calo.

