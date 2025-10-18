Previsioni Meteo Veneto: weekend stabile, tornano le piogge da lunedì 20 ottobre

Fino a lunedì mattina, resiste una circolazione anticiclonica e sul Veneto il tempo è ancora stabile, malgrado un moderato aumento della nuvolosità e un moderato calo delle temperature diurne da domenica; in seguito si instaura un discreto flusso in quota dai quadranti occidentali pilotato da un’ampia depressione sul Nord Atlantico, che fa aumentare più decisamente le nubi e porta fasi di precipitazioni a partire dal pomeriggio/sera di lunedì, con rialzo delle temperature minime. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 18

Cielo sereno, o poco nuvoloso per qualche temporaneo modesto addensamento a ridosso dei rilievi.

Domenica 19

Cielo: Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono aumenti soprattutto nelle valli dolomitiche; massime un po’ in diminuzione, salvo locale stazionarietà in quota e a sud-ovest.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, sulle Dolomiti al mattino deboli e per il resto moderati, sulle Prealpi da moderati a tesi; altrove deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali sulla pianura centro-meridionale e soprattutto sulle zone costiere nella prima parte della giornata.

Mare: Fino al pomeriggio poco mosso, poi quasi calmo.

Lunedì 20

Cielo: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Dal pomeriggio e a partire da ovest crescente probabilità di precipitazioni sparse, da modeste a localmente moderate e un po’ più rade a nord-est, nevose sulle cime più elevate delle Prealpi e grossomodo da 1900-2200 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento lieve o localmente moderato, salvo qualche modesta controtendenza in quota; massime stazionarie sulle zone costiere, in diminuzione al più moderata altrove.

Venti: In quota Libeccio teso, anche forte nelle ore pomeridiane; nelle valli e sulla fascia pedemontana nonché sui colli, moderati sud-occidentali sulle zone esposte e per il resto deboli con direzione variabile; altrove in genere da nord-est, deboli salvo temporanei moderati rinforzi sulle zone costiere.

Mare: Fino al pomeriggio quasi calmo, poi poco mosso.

Martedì 21

Cielo generalmente coperto; fasi di precipitazioni sparse, localmente moderate, nevose sulle Dolomiti da 2100-2400 m e sulle Prealpi solo sulle cime più elevate; per le temperature prevale un moderato aumento, salvo locali contenute controtendenze sulla costa e ad alta quota.

Mercoledì 22

Cielo in prevalenza molto nuvoloso, con delle schiarite più probabili di sera; a tratti possibile qualche modesta precipitazione, specie in pianura, con limite delle eventuali nevicate in rialzo anche ben oltre i 2500 m; per le temperature sono attese a nord-est minime in diminuzione e massime in aumento, altrove contenute variazioni di carattere locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.