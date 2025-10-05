Prima alta marea della stagione a Venezia, attivato il MOSE

Il sistema MOSE è stato attivato questa mattina per proteggere la Laguna di Venezia in occasione della prima alta marea della stagione autunnale. Secondo le previsioni dell’Ufficio maree, nel centro storico il livello dell’acqua potrà raggiungere i 70 cm, mentre in mare aperto sono attesi 115 cm. A Chioggia, a causa dei forti venti di bora, si prevede un sovralzo di circa 30-35 cm. Le condizioni meteo indicano la formazione di un vortice intenso e compatto a bassa quota sul mare Adriatico, a Sud dell’Istria, che ha generato una circolazione di bora, preceduta dai venti di scirocco della scorsa notte, influenzando così i livelli di marea in laguna in corrispondenza del picco astronomico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.