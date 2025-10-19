Primavera turbolenta in Australia: tempeste e grandine flagellano il Nuovo Galles del Sud

In Australia, il Nuovo Galles del Sud (NSW) è stato travolto da una serie di violente tempeste che hanno colpito gran parte della regione, in particolare nella notte tra venerdì e sabato ora locale, lasciando dietro di sé danni ingenti, interruzioni di corrente e un impressionante spettacolo di fulmini. Secondo l’Ufficio Meteorologico australiano (Bureau of Meteorology, BoM), si tratta di uno degli episodi di instabilità atmosferica più intensi della stagione primaverile. Le condizioni meteorologiche estreme sono state innescate da un fronte freddo in rapido movimento che, scontrandosi con masse d’aria calda e umida provenienti dl Nord/Est, ha creato le condizioni ideali per la formazione di temporali di forte intensità.

Il fronte ha portato con sé raffiche di vento fino a 50 km/h e un brusco calo delle temperature di oltre 10°C in poche ore, segnando una netta transizione verso condizioni più fresche e turbolente.

Fulmini e grandine record

Tra le 14 e le 19 di venerdì, sono stati registrati circa 400mila fulmini in un raggio di 500 km intorno a Dubbo, nel cuore del NSW. Le prime segnalazioni di grandine sono arrivate poco dopo le 15 dall’area di Sutherland Shire, a Sud di Sydney, seguite da intensi rovesci che hanno colpito la costa centro-settentrionale e le zone dell’interno come Moorland e Molong.

In alcune località, come Coonabarabran e Dubbo, si sono osservati chicchi di grandine con un diametro di 3 cm. Nelle aree più colpite, la grandine ha danneggiato veicoli, tetti e coltivazioni.

Blackout e disagi diffusi

Oltre 1200 residenti dell’area di Engadine, a Sud di Sydney, sono rimasti senza elettricità nelle prime ore di sabato, con un ripristino previsto solo in mattinata. Altri 112 utenti a Waverton Park, nel Nord di Sydney, sono ancora senza corrente. Le squadre di emergenza sono al lavoro per riparare i danni alla rete elettrica, aggravati dalle forti raffiche e dalle precipitazioni intense.

Domenica più calma

La buona notizia, secondo il BoM, è che le condizioni meteo dovrebbero migliorare già dalla giornata di oggi, quando le tempeste si sposteranno al largo, lasciando spazio a tempo più stabile e asciutto su gran parte del NSW e del Queensland.