Primi brividi della stagione: al Centro/Nord temperature minime sotto i +5°C

L’Italia si è svegliata stamani con un clima decisamente autunnale se non quasi invernale: nelle zone interne del Centro/Nord le temperature minime sono scese sotto i +5°C, complice la calma di vento, i cieli sereni e l’ingresso di correnti fresche che hanno favorito una marcata inversione termica. La perturbazione scivolata da Nord a Sud sta ora lasciando il Paese, con ultimi fenomeni instabili relegati all’estremo Sud: qui e nelle Isole si registrano massime in ulteriore calo, localmente inferiori alla norma.

Per quanto riguarda il Piemonte, evidenziando i primi casi di brina a fondovalle, il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte) sottolinea: “Alle ore 07:30 di venerdì 3 ottobre, secondo la rete della stazioni meteorologiche Dati Meteo Asti, si segnalano valori di temperatura minima fino a -0.6°C a Camerana (CN), località San Giovanni Belbo – 622m s.l.m., +1.2°C a San Marzano Oliveto (AT) – 149m s.l.m., +1.9°C a Costigliole d’Asti (AT), +2.1°C a Incisa Scapaccino (AT) e +2.7°C a Castellero (AT). Dalla rete di ArpaPiemonte si segnalano invece temperature fino a +1.8°C a Saliceto, loc. Bergalli – 385m s.l.m. (CN), +3.0°C a Nizza Monferrato (AT) – 138m s.l.m. e +3.5°C a San Damiano d’Asti (AT) – 154m s.l.m.: seppur non si tratti di valori record e/o eccezionali per queste zone – peraltro aree notoriamente conosciute proprio per le caratteristiche micro-climatiche di tipo continentale e con accentuate escursioni termiche giornaliere – si tratta comunque di temperature più consone all’inizio di novembre“.

Risveglio sotto lo zero anche sull’Appennino in Emilia-Romagna, con -3.4°C sul Monte Cusna (RE), -3.1°C sul Monte Cimone (MO), -1.3°C al Lago Scaffaiolo (MO), -1.2°C a Passo Croce Arcana (MO), 0°C gradi a Madonna dei Fornelli (BO), Febbio (RE), al Rifugio Battisti (RE), a Maserno di Montese (MO), sul Monte Falco (FC) e a S. Anna Pelago (MO), come riporta Emilia-Romagna Meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: